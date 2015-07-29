الزمالك المصري يفوز بدوري كرة القدم لأول مرة منذ 11 عاماً

فريق الزمالك المصري لكرة القدم -(الأناضول)

فاز فريق الزمالك المصري ببطولة الدوري العام المحلي لكرة القدم, لهذا العام ، لأول مرة منذ 11 عامًا، بعد تعادل غريمه التقليدي الأهلي مع ضيفه سموحة بهدف لكل منهما، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ31 للدوري، والتي أقيمت أمس الثلاثاء على ملعب بتروسبورت (شرق العاصمة).

التعادل رفع رصيد الأهلي للنقطة 78 في المركز الثاني، في حين ضمن الزمالك اللقب بفارق 5 نقاط عن الأهلي، ولم يتبق للأخير سوى لقاء وحيد، في حين تقدم سموحة للنقطة 51 بالترتيب العاشر.

الشوط الأول جاء سلبيا بعد أن فشل كل فريق، في فرض سيطرته على الملعب في ظل أفضلية نسبية للأهلي الذي حاول الوصول للشباك، ولكن رأسية "عماد متعب" مهاجم الفريق، ارتدت من القائم، وكرة "وليد سليمان" تصدى لها "المهدي سليمان" حارس سموحة.

وفي الشوط الثاني تغير الموقف حيث تقدم سموحة بهدف في الدقيقة 50 بنيران صديقة بعد أن حاول "محمد هاني" ظهير أيمن الأحمر إخراج الكرة العرضية ولكنه أودعها الشباك.

وبهذه النتيجة ضمن فريق الزمالك بطولة الدوري بـ83 نقطة، حتى ولو خسر في اللقاءين المؤجلين أمام طلائع الجيش ووادي دجلة.

وسادت حالة من الفرحة الهستيرية داخل نادي الزمالك عقب الفوز بالدوري حيث حمل أنصار الفريق رئيس النادي على أعناقهم وسط الهتافات وحمل أعلام النادي وإطلاق الشماريخ والألعاب النارية والتقاط صور السيلفي, ورقصوا على أنغام الأغاني.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك فتح أبواب ملعبه "عبد اللطيف أبو رجيلة" لجماهيره البيضاء يوم الخميس المقبل من أجل الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري المصري.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الجماهير ستكون في أرض ملعب أبو رجيلة ولن تدخل المدرجات لأنه معرضة للسقوط، في حين سيجلس اللاعبين في المدرجات لتبدأ الاحتفالية.