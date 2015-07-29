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الداخلية السعودية: مقتل شرطي وإصابة اثنين في هجوم بالقطيف

29/7/2015

قوات سعودية (أرشيف – غيتي)

 

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين في هجوم وقع في محافظة القطيف شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أن الجندي قتل إثر تعرض إحدى دوريات الأمن لإطلاق نار أثناء أداء مهامها ببلدة الجش بمحافظة القطيف. 

وأكد المتحدث أنه تم القبض على شخصين للاشتباه بعلاقتهما بالجريمة بينما باشرت الجهات المختصة بشرطة القطيف إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها. 

من ناحية أخرى، قالت وكالة أنباء البحرين نقلا عن وزارة الداخلية إنه تم تحديد هوية عدد من المشتبه بتورطهم في تفجير وقع يوم الثلاثاء ، واعتقال بعضهم. 

 ويعتبر التفجير الهجوم الأكثر دموية في البحرين منذ مارس آذار 2014 حين أسفر انفجار مماثل عن مقتل ثلاثة من الشرطة.  

وقالت وسائل إعلام حكومية إن المتفجرات التي استخدمت في الهجوم مشابهة لتلك التي صادرتها قوات الأمن في مطلع الأسبوع والتي قالت السلطات إنها كانت مهربة للبلاد من إيران.

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