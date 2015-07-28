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مصرع 25 شخصا في حريق بمصنع للأثاث شمال القاهرة

28/7/2015

لقي 25 شخصا حتفهم وأصيب 22 آخرون الثلاثاء في حريق بمصنع للأثاث شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت مصادر أمنية إن الحريق شب نتيجة انفجار قارورة غاز في المصنع المكون من ثلاثة طوابق بمنطقة العبور الصناعية في محافظة القليوبية.   

وقال مسؤولون في وزارة الصحة إنه تم خروج معظم المصابين من المستشفيات، مشيرين إلى أن الإصابات كانت عبارة عن اختناقات وجروح وحروق سطحية.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية مشاركة 23 من سيارات الإطفاء في إخماد الحريق الذي امتد إلى الطوابق الثلاثة والمستودع في المصنع المختص بأثاث المكاتب. وتتكرر الحوادث المماثلة في مصر نظرا للمباني المتهالكة وعدم الالتزام بمعايير السلامة.

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