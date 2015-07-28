دعوات إلى جمعة غضب للقدس وتحذيرات من تقسيم الأقصى

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى "جمعة غضب" نصرةً للقدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، فيما حذرت القائمة العربية في الكنيست الإسرائيلي من أن محاولة تقسيم الأقصى ستفجر الأوضاع في المنطقة.

وقالت الحركة في الضفة الغربية في بيان إن "جمعة الغضب تأتي رداً على ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات صهيونية واقتحامات عنصرية، ورفضا لاعتقال الحرائر المرابطات والاعتداء على المسنين والأطفال، وتكريما لاسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي يشتم في الأقصى من قبل المتطرفين الصهاينة".

وأضافت الحركة أن فعاليات "جمعة الغضب" ستكون بعد صلاة الجمعة في كل المدن والقرى والمخيمات بالضفة والقدس المحتلة.

وشددت الحركة على أن الحراك في الجمعة المقبلة "دفاعٌ عن الحق الفلسطيني المشروع والمقدس في قبلة المسلمين الأولى، وفي مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم"، داعية ليكون شعار جمعة الغضب "أقصانا ليس نهباً لاعتداءاتهم.. وإن دونه الأرواح منا والمهج" .

تأتي دعوة حماس بعد اقتحام قوات الاحتلال ومجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك الجمعة الماضي، واعتدائهم على المرابطات داخله، بالإضافة إلى تدنيس المسجد القبلي، وإلقاء نسخ من القرآن الكريم على الأرض.

في سياق متصل، أدانت القائمة العربية في الكنيست "الاقتحامات الاستفزازية المتكررة التي تنفذها جماعات اليمين المتطرف والمستوطنين للمسجد الأقصى، برعاية وحماية الشرطة الإسرائيلية".

وحذرت القائمة من أن "محاولة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى" ستفجر الأوضاع في المنطقة. وأكدت أن "كل محاولة لتغيير هذا الوضع ستؤدي إلى تأجيج مضاعف وحرب إضافية".

وأضافت القائمة العربية : "تحاول حكومة نتنياهو المتطرفة والاستيطانية فرض واقع جديد والمساس باستقلالية الأماكن المقدسة للمسلمين والواقعة في منطقة محتلة ومحمية وفق القانون الدولي".