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الناتو يدعم تركيا وأردوغان يعلن انتهاء السلام مع الأكراد

28/7/2015

اجتماع حلف الناتو في بروكسل

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مواصلة عملية السلام مع الأكراد "مستحيلة"، في وقت أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) تضامنه مع الحليفة تركيا في هجومها على تنظيم الدولة والمتمردين الأكراد.

وقال الرئيس التركي في مؤتمر صحافي في أنقرة الثلاثاء: "من المستحيل الاستمرار  مع الذين يهددون الوحدة والأخوة الوطنية". وأضاف أن العمليات العسكرية ضد مسلحي تنظيم الدولة في سوريا ومواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وداخل تركيا ستستمر بـ "العزم نفسه"، مؤكدا أن "التراجع خطوة واحدة غير وارد".

كانت تركيا قد بدأت مفاوضات سلام مع الزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان في أواخر 2012. إلا أن عملية السلام انهارت بعد تفجير نسبت المسؤولية عنه إلى تنظيم الدولة في بلدة سروج الكردية الحدودية الأسبوع الماضي ما أسفر عن مقتل 32 شخصا ودفع بالمسلحين الأكراد إلى شن هجمات انتقامية ضد قوات الأمن التركية.

وقال أردوغان إن قيام "منطقة آمنة" خالية من تنظيم الدولة في شمال سوريا سيسهل عودة اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا وعددهم يقارب 1,8 مليون نسمة إلى بلادهم.

في هذه الأثناء أكد حلف شمال الأطلسي الذي عقد اجتماعا طارئا في بروكسل الثلاثاء بطلب من أنقرة، تضامنه ودعمه للحليفة تركيا. وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ إن "الإرهاب يشكل تهديدا مباشرا لأمن أعضاء الحلف الأطلسي وللاستقرار والازدهار الدوليين"، مؤكدا أن تركيا لم تطلب وجودا عسكريا إضافيا للحلف.

وأقر كل المشاركين لتركيا "بحقها في الدفاع عن نفسها" لكن بعض المشاركين دعوا الى "رد متكافئ" ضد متمردي حزب العمال الكردستاني لإنقاذ عملية السلام الهشة التي بدأت منذ 2012، كما ذكرت مصادر دبلوماسية في بروكسل.

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