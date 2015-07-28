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الحكم بالإعدام على عدد من رموز نظام القذافي بينهم نجله

28/7/2015

قضت محكمة استئناف طرابلس بإعدام رمياً بالرصاص غيابياً على سيف الإسلام القذافي, نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي, وحضوريا على البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء بحكم القذافي, وعلى عبدالله السنوسي صهر القذافي ورئيس جهاز المخابرات في عهده.

 

وقد شملت لائحة اتهام كل من  نجل معمر القذافي و34 متهما آخر من رموز نظام القذافي تهم المشاركة في قتل ليبيين بعد ثورة 17 فبراير/شباط عام 2011 والتحريض على القتل والإبادة الجماعية والنهب والتخريب وارتكاب أفعال غايتها إثارة الحرب الأهلية في البلاد وتفتيت الوحدة الوطنية وتشكيل عصابات مسلحة وجرائم أخرى تتعلق بفساد مالي وإداري وترويج للمخدرات تحت سلطة حكومة طرابلس.

 وكان البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء بحكم القذافي، فيما شغل عبدالله السنوسي صهر القذافي منصب رئيس جهاز المخابرات في عهده،  إضافة لمصطفى الخروبي ، أحد أكبر أركان القذافي الذي أعلن عن وفاته قبل أيام من الإعلان عن النطق بالحكم على المتهمين المعتقلين. 

والجدير بالذكر أن محكمة الجنايات أجلت عدة مرات، النطق بالحكم ضد المتهمين، وكانت المرة الأخيرة التي مثل فيها سيف الإسلام القذافي أمام المحكمة في 27 أبريل/نيسان الماضي، عبر نظام الدائرة المغلقة بالفيديو من سجنه في الزنتان. 

يذكر أن سيف الإسلام يقبع في سجن سري تابع للثوار بالزنتان، 180 كلم جنوب غرب طرابلس، منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد اعتقاله على الحدود الجنوبية لليبيا أثناء محاولته الهرب إلى النيجر.

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