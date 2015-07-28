أردوغان يدعو لرفع الحصانة عن برلمانيين داعمين لمتمردين أكراد

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -(الأناضول)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضرورة محاسبة النواب الذين يستقوون بمنظمة "حزب العمال الكردستاني" برفع الحصانة البرلمانية عنهم، في إشارة إلى بعض نواب حزب "الشعوب الديمقراطي" دون أن يسمهم بشكل مباشر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمطار أسن بوغا، قبيل مغادرته إلى الصين، حيث شدد أردوغان على أن الدولة التركية قادرة على محاسبة من وصفهم بالـ "الإرهابيين"، وكل من يدعمهم، بمن فيهم الشخصيات المحسوبة على السياسيين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني، معربا في الوقت ذاته عن عدم تأييده على الإطلاق، لإغلاق الحزب المشار إليه.

وحول زيارته لبكين، قال أردوغان، إن الصين تقدمت بأفضل عرض لتركيا بخصوص الصواريخ الباليستية، لكن طرأت بعض المعوقات التي أدت إلى تأخر البت بهذا الخصوص، مشيرا أن الزيارة ستشكل فرصة لإعادة النظر في الموضوع، وفي حال تحسين العرض الذي وصفه بـ "المناسب"، سيلقى قبولا من الجانب التركي.

وفيما يتعلق بالاجتماع الطارئ لحلف شمال الأطلسي الناتو، اليوم، بناء على دعوة تركيا، أعرب أردوغان عن ثقته بأن الحلف سيقدم كافة انواع الدعم لأي دولة عضو، في حال تعرضت لاعتداء، منوها أن أنقرة طلبت من الحلف الاستعداد لأي مهمة قد تبرز في أي لحظة.

ويعقد حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اجتماعًا طارئًا اليوم الثلاثاء، في بروكسل، بناء على دعوة من أنقرة، لإجراء مشاورات بخصوص الهجمات التي تتعرض لها تركيا، والوضع الأمني المترتب على ذلك.