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هيئة كبار العلماء بالسعودية تندد باقتحام المتطرفين للأقصى

27/7/2015
 
مقدسيون يتصدون مستوطنيين المسجد الأقصى

أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالسعودية اقتحام متطرفين إسرائيليين بحماية قوات الاحتلال، المسجد الأقصى ووصفته بالإرهاب.

و قالت الهيئة في بيان إن ما قامت به قوات الاحتلال بمرافقة متطرفين يهود لاقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك وإغلاق بواباته والتعدي على المصلين, يعدُّ استفزازًا لمشاعر المسلمين وانتهاكًا لحرمة المسجد ولحقوق الإنسان التي ينادي بها المجتمع الدولي.

وأوضحت أن هذه الجرائم توجب على المسلمين، حكوماتٍ وشعوبًا، الوقوف مع الفلسطينيين، والتعاونَ معهم، ونصرتـَهم ومساعدتـَهم لوقف الاعتداءات المستمرة وإنهاء الاحتلال.

وأوصى البيان الفلسطينيين بالوَحدة وترك الفـُرقة والتنازعِ لتفويت الفرصة على العدوّ الذي يستغلها بمزيد من الاعتداءات.

و وصف البيان ممارسات قوات الاحتلال من مصادرة الحقوق، وانتهاك حرمة المقدسات, وممارسةِ الفصل العنصري, بأنه إرهاب دولة، وهو أخطر من أي إرهاب, حسب البيان الذي طالب المجتمع الدولي بألا يـَكيل بمكيالين وأن ينظر إلى الإرهاب نظرة واحدة.

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