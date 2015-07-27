منشورات للشرطة الفرنسية تذكر السائحات الخليجيات بمنع النقاب

الشرطة الفرنسية تذكر السائحات بقانون منع النقاب – الفرنسية

قامت شرطة أنسي الفرنسية بعد شكاوى لسكان المدينة بتوزيع منشورات على سائحات خليجيات، غالبيتهن من السعودية، يرتدين النقاب، للفت انتباههن للقانون الذي يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العمومية.

وأبدت السلطات المحلية في مدينة أنسي الواقعة جنوب شرق فرنسا، بمنطقة "لاهوط سافوا" صرامة واضحة في تطبيق القانون المرتبط بالنقاب, فدعت السائحات، إلى احترام هذا القانون ووزعت بذلك منشورا باللغتين الفرنسية والإنجليزية بهذا الخصوص.

وأفادت مجلة "لكسبريس" التي نقلت الخبر عن صحيفة "لوطون" السويسرية، أن هؤلاء السائحات يتنقلن من البلد المجاور سويسرا نحو فرنسا فيتخطين الحدود للقيام بجولات في مدينة أنسي المجاورة، إلا أنهن يغفلن أن القانون الفرنسي، حول النقاب تحديدا، يختلف عن نظيره السويسري.

وبررت الشرطة المحلية في مدينة أنسي خطوتها بشكاوى عديدة من السكان "صدموا من رؤية نساء متنقبات" ونفت أن تكون قد حاولت مطاردة هؤلاء، مؤكدة أن تحركها يأتي في إطار التذكير بالقوانين المعمول بها في فرنسا بهذا الشأن "وليس له علاقة لا بجنسية النساء ولا بدياناتهن" وفق ما صرح به مسؤول في الشرطة بالمدينة.

أوضح المسؤول للشرطة أن رجاله يتوجهون بالخصوص إلى الرجال المرافقين للمنقبات، لأنهم في الغالب "يقدمون أنفسهم كمحاورين" في مثل هذه الحالات, وأضاف أن "من يرفضون الامتثال للقانون يتم اقتيادهم إلى مخفر الشرطة حتى لو كانت المسألة تتعلق بأميرة سعودية أو حالة يتمتع أصحابها بحصانة دبلوماسية، ومن الممكن أن يصل الأمر إلى الاعتقال الاحتياطي والمتابعة القضائية" إلا أنه حتى الآن لم تشهد المدينة حالات من هذا القبيل.

وذكرت صحيفة "لوطون" السويسرية أن هؤلاء السائحات ينزلن بفنادق في مدينة جنيف السويسرية، ولا يلاقين أية ملحوظات من قبل الشرطة المحلية حول مظهر لباسهن، إلا أن الأمر يختلف في فرنسا، التي أقرت قانونا بهذا الخصوص منذ 2011.

ويزور هذه المدينة الفرنسية الكثير من السائحات من دول الخليج، وأثار شكل لباسهن وكثرة تواجدهن في المناطق السياحية بالمدينة، خاصة ببحيرة أنسي، انتباه السكان.

ويشار إلى أن القانون الفرنسي حول النقاب الذي يخفي الوجه يفرض عقوبة على المخالفات قدرها 150 يورو.