مقتل 33 في هجمات انتحارية داخل جامعة الأنبار

مقاتلون تابعون للحشد الشعبي الشيعي في العراق ( ارشيف )

قالت مصادر أمنية عراقية إن اثنين وثلاثين من القوات الحكومية وميليشيا الحشد الشعبي قتلوا في هجمات انتحارية من تنظيم الدولة الإسلامية داخل أسوار جامعة الأنبار.

وأضافت المصادر أن التنظيم يفرض سيطرته على معظم مباني الجامعة. وقد سبق لوزارة الدفاع العراقية أن أعلنت سيطرتها على الجامعة.

ومن جهة أخرى، قتل ستة جنود عراقيين وأصيب ثمانية في تفجير انتحاري استهدف ثكنة عسكرية في محيط معسكر المزرعة، شرق الفلوجة.



و في شرق الرمادي قتل اثنين من مليشيات الحشد الشعبي واصيب سبعة اخرون في قصف لتنظيم الدولة الإسلامية على موقع عسكري في منطقة ابو فليس بمحيط قاعدة الحبانية الجوية .



من ناحية أخرى قال مصدر أمني بمحافظة الأنبار إن القوات الحكومية والصحوات في مدينة الخالدية شرق الرمادي صدوا هجوما من محورين للتنظيم.

وأوضح المصدر أن المحور الأول للهجوم كان من جهة حصيبة الشرقية غربي الخالدية بينما كان المحور الثاني من جهة جزيرة الخالدية عبر نهر الفرات شمال المدينة. ولم يشر المصدر إلى خسائر الطرفين.