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مسئول أمريكي :واشنطن وأنقرة اتفقتاعلى الخلاص من تنظيم الدولة

27/7/2015
 
استعراض عسكري لمقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية داعش ( ارشيف )

اعلن مسؤول اميركي كبير الاثنين ان الولايات المتحدة وتركيا متفقتان على العمل معا لتطهير شمال سوريا من تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال المسؤول الاميركي لوكالة فرانس برس ان "الهدف هو اقامة منطقة خالية من تنظيم الدولة الاسلامية وضمان قدر أكبر من الامن والاستقرار على طول الحدود التركية مع سوريا".

ويأتي هذا بعد اسبوع من العنف في تركيا القت السلطات بمسؤوليته على حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة الاسلامية.

وجاءت تصريحات المسؤول الاميركي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، اثناء مرافقته الرئيس الاميركي باراك اوباما في زيارة الى اثيوبيا.

وقال المسؤول الاميركي انه "لا يزال يتعين العمل على وضع تفاصيل" هذه المنطقة الا انه اكد ان "اي جهود عسكرية مشتركة لن تشمل فرض منطقة حظر طيران" وهو ما تريده تركيا منذ فترة طويلة.

الا انه اضاف ان الاتفاق سيضمن دعم تركيا "لشركاء الولايات المتحدة على الارض" الذين يقاتلون تنظيم الدولة الاسلامية.

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