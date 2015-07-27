كاميرون: بريطانيا مستعدة لقصف "المتشددين" في ليبيا وسوريا

رئيس الوزراء البريطاني ورئيس أندونيسيا في جاكرتا – رويترز

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الاثنين إنه مستعد لتوجيه أوامر بضربات جوية على أهداف تابعة لمن سماهم "متشددين إسلاميين" في ليبيا وسوريا لدرء خطر شن هجمات في شوارع بريطانيا.

وكان "كاميرون" يتحدث للصحفيين لدى هبوطه في إندونيسيا في المرحلة الأولى من مهمة تجارية تستغرق أربعة أيام يأمل أن يصيغ خلالها تحالفات سياسية جديدة لمواجهة خطر شبهه "بطائفة الموت" وقال "لو أن هناك تهديدا لبريطانيا أو لشعبنا في شوارعنا… فنحن قادرون على أن نمنع هذا باتخاذ إجراء فوري لدرء ذلك التهديد".

وتابع "كرئيس للوزراء.. أود دائما أن أحاول وأن أتخذ ذلك الإجراء, وينطبق هذا على هذه الحالة سواء كانت المشكلة نابعة من ليبيا أو سوريا أو أي مكان آخر".

كانت بريطانيا قد رفعت درجة التأهب للإرهاب في الداخل إلى ثاني أعلى مستوى في أغسطس /آب الماضي قائلة إن شن هجوم أمر "مرجح بقوة".

ويلتقي كاميرون الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" اليوم (الاثنين) لبحث سبل تعاون البلدين في المعركة ضد ما وصفه بالـ "التشدد الإسلامي".

وتهديد التطرف الإسلامي يحتل مكانة بارزة على الأجندة السياسية في بريطانيا بعد أن قتل مسلح 30 سائحا بريطانيا في منتجع تونسي الشهر الماضي في هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه, وذكرت الحكومة التونسية آنذاك أن المسلح تدرب في معسكر جهادي في ليبيا.

وتشارك بريطانيا في الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق, ويحرص كاميرون على نيل تأييد مجلس العموم هذا العام لتوسيع تلك الحملة الجوية بحيث تشمل سوريا, لكنه لم يسبق وأن أشار قبل اليوم إلى احتمال قصف أهداف داخل ليبيا.