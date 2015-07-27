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فصائل معارضة مسلحة سورية تؤيد الرد التركي على تنظيم الدولة

27/7/2015
طائرة تركية مقاتلة اثناء اقلاعها ( ارشيف )

 

أعلنت عدة فصائل  للمعارضة المسلحة السورية في محافظة حلب وريفها عن تأييدها للرد العسكري التركي ضد تنظيم الدولة، وقوات وحدات حماية الشعب الكردية داخل الأراضي السورية. 

 

وطالبت تلك الفصائل  دول العالم العربي والإسلامي بالقيام بعمليات مماثلة ضد قوات تنظيم الدولة والقوات الكردية والنظام السوري. 

 

وقالت المعارضة المسلحة انها قتلت أكثر من خمسة وعشرين من قوات النظام خلال تصديها لهجوم شنته القوات النظامية على مواقعها في حي جوبر شرق دمشق. 

 

وأضافت المعارضة في بيانها أن المعارك أسفرت كذلك عن تدمير آليات تابعة لقوات النظام . 

 

وأفادت مراسلتنا أن قوات النظام لم تتمكن من دخول مناطق تسيطرُ عليها المعارضة منذ مطلع الشهر الحالي. وأضافت أن المعارضة المسلحة قتلت عسكرييِن بينهم ضابطان، قبل أن ترد قوات النظام باستهداف الحي براً وجواً. 

 

وقال متحدث باسم "فيلق الرحمن"، التابع للمعارضة السورية، إن مقاتليه أصابوا طائرة حربية من طراز "ميغ" أثناء تحليقها فوق حي جوبر. وأضاف بيان الفيلق أن المقاتلة انفجرت قبل وصولها إلى "مطار الخلخلة العسكري"، في ريف السويداء .

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