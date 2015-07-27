تركيا: قصف جوي واعتقالات ولا نية لإرسال قوات برية لسوريا

قوات الأمن التركية تعتقل أكثر من 800 مشتبه بهم خلال 3 أيام – الأناضول

نفَّذ الطيران التركي 9 طلعات جوية، مساء أمس الأحد، قصف خلالها أهدافاً لتنظيمات وصفها بالـ "إرهابية" داخل البلاد وخارجها.

وبحسب وكالة الأناضول فإنَّ المقاتلات التركية أقلعت من قاعدة القيادة الجوية الثامنة في ولاية ديار بكر (جنوب شرق) في الساعة 19:41 بالتوقيت المحلي، وعادت إلى القاعدة في الساعة 23:33، أمس.

بينما قالت وحدات حماية الشعب الكردية في بيان إن الجيش التركي قصف مواقعها في قرية على مشارف مدينة جرابلس التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في شمال غرب سوريا وحثت أنقرة على وقف "العدوان" على قواتها.

وذكر بيان للوحدات أن عدة قذائف أطلقتها الدبابات عبر الحدود أصابت مواقعها وأن الجيش التركي يستهدفها بدلا من "الإرهابيين" وأضاف البيان "هذا عدوان يجب أن يتوقف."

وشهدت تركيا، في الأيام القليلة الماضية، هجمات من جانب تنظيمي "الدولة الإسلامية" و"بي كا كا" أسفرت عن سقوط عدد من المدنيين ورجال الأمن الأتراك بين قتيل وجريح.

وفي السياق ذاته, ألقت قوات الأمن التركية، اليوم (الاثنين) القبض على 15 شخصاً، معظمهم أجانب، في عملية أمنية ضد مشتبهين بإنتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، في العاصمة التركية أنقرة.

وداهمت فرق شعبة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أنقرة، داهمت منازل، في حي "حجي بيرام" بمنطقة "أولوص" وسط المدينة، حيث ألقي القبض على 15 مشتبهًا، بينهم 11 أجنبيًا.

وكانت قوات الأمن التركية قد ألقت القبض على 851 مشتبهاً خلال عملياتها ضد تنظيمات "الدولة الإسلامية" و"بي كا كا" و"جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري" في 34 ولاية، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

بينما تعرض سكن خاص بإقامة أفراد الشرطة التركية في قضاء "تطوان" بولاية بتليس، جنوب شرقي البلاد، لهجوم بقذائف صاروخية شنته عناصر تابعة لنتظيم "بي كا كا" الإرهابي، في وقت متأخر من مساء يوم أمس الأحد.

وأكدت ولاية بتليس في بيان لها أنَّ الهجوم لم يسفر عن وقوع أي ضحايا، وأنَّ الشرطة التركية ردت على مصدر النيران، وبدأت عملية أمنية في المنطقة لضبط العناصر المتورطة.

ونُقل اليوم (الاثني)ن عن رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" قوله إنه ليس لدى تركيا خطط لإرسال قوات برية إلى سوريا ولكنها اتفقت مع الولايات المتحدة على ضرورة توفير غطاء جوي للمعارضة السورية المعتدلة التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية هناك.

ونُقل عن داود أوغلو قوله لرؤساء تحرير وسائل الإعلام التركية إنه على الرغم من استمرار الخلافات مع واشنطن بشأن جوانب السياسة في سوريا فهناك أرضية مشتركة كافية للتوصل لاتفاق بشأن فتح القواعد الجوية.

ونقلت صحيفة حريت عنه قوله "من النقاط المهمة التغطية الجوية للجيش السوري الحر والعناصر المعتدلة الأخرى التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية".