المجلس الثوري المصري يصدر وثيقة "حماية الثورة"

شعار المجلس الثوري المصري

أصدر المجلس الثوري المصري اليوم وثيقة جديدة لمواجهة الانقلاب العسكري أطلق عليها "وثيقة حماية الثورة" للنقاش المجتمعي بين المصريين



وتتضمن الوثيقة عدة محاور منها محور الحقوق والحريات، فضلا عما سمته بميثاق شرف لشركاء الثورة ضد الانقلاب.



ويؤكد الميثاق علي التزام المجلس بالعمل علي توحيد قوي الثورة لمواجهة الفساد والاستبداد تحت مظلة ثورة الخامس والعشرين من يناير، مع التزام القوى الوطنية جميعا بهدف محدد يتمثل فيما سماه بإسقاط الثورة المضادة .



وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس أحمد حسن الشرقاوي إن الوثيقة تتضمن عددا من المحاور من بينها محور أطلق عليه "وثيقة للحقوق والحريات" تتضمن مجموعة من المبادئ من بينها ان الشعب المصري هو مصدر السلطات.

وأن القوات المسلحة لا تتدخل في الشأن السياسي، وأن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز، وأن تلك الحقوق والحريات لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، وأن للجميع فرصا متساوية في الحصول علي الوظائف العامة لا فرق بين ابن الوزير وابن الغفير.

وأضاف ان الوثيقة تتضمن "ميثاق شرف" للعمل بين شركاء الثورة تم فيه التأكيد علي التزام المجلس بالعمل علي توحيد قوي الثورة لمواجهة الفساد والاستبداد تحت مظلة ثورة 25 يناير 2011 مع التزام القوى الوطنية جميعا بهدف محدد يتمثل فى إسقاط الثورة المضادة .

وما أفرزته من عودة نظامِ الحكمِ العسكريِّ الاستبدادي والسعي للحصول على الحقوق الكاملة للشهداء والمصابين والمعتقلين، على أن تتعهد كافة القوى الوطنية بما فيها التيار الاسلامي بتوثيق الدروس المستفادة والتقييم الذاتي والمراجعة وبذل كل جهد ممكن لتحقيق المصالحة المجتمعية.