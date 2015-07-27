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العوا يتهم السلطات المصرية بتجويع د مرسي و قيادات الإخوان

27/7/2015
 
الرئيس المصري المعزول محمد مرسي

طالب  محمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي بإدخال الطعام له ولقياديي الإخوان الذين يحاكمون معه، وقال إنهم يتعرضون لعملية تجويع من قبل سلطات السجن.

كما قال القيادي الإخواني المحبوس دكتور محمد البلتاجي إن وقائع تعذيب تحدث في "سجن العقرب" بمنطقة طرة، جنوب القاهرة.

وطلب مرسي إلقاء بيان خلال جلسة محاكمته اليوم في قضية إهانة القضاء لكن القاضي قطع الصوت عنه، ورفع الجلسة. وقال مرسي قبل قطع الصوت معه إنه مع الثوار ضد الانقلاب العسكري.

وفي مصر، أيضا، ألقت جهات رقابية القبض على المستشار رامي عبد الهادى، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بالقاهرة، لاتهامه في قضية مخلة بالشرف.

وأوضحت مصادر مطلعة أن القائم بأعمال النائب العام تلقى إخطاراً من جهات رقابية تتهم القاضي بطلب رشوة جنسية مقابل إنهاء قضية منظورة أمامه.

وبدأت النيابة العامة التحقيق في حين أشارت مصادر إلى أن جهودا حثيثة تُبذل لحمل القاضي على الاستقالة مقابل حفظ القضية.

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