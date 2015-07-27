استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي القدس

صورة متداولة للشهيد الفلسطيني الشاب محمد أبو لطيفة

استشهد فجر اليوم (الاثنين) شاب فلسطيني, بعد إصابته برصاص جنود الاحتلال الصهيوني بمخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين، شمالي القدس، بحسب مصدر طبي وشهود عيان.

وقالت مصادر إعلامية إن الشاب محمد أبو لطيفة (18 عاماً) استشهد بعد أن أطلق جنود الاحتلال الرصاص عليه أثناء محاولة اعتقاله, حيث اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية المخيم، وداهمت مساكن فلسطينية، واعتقلت مواطنين، اندلعت على أثر ذلك مواجهات مع القوة، استخدم خلالها الجيش قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي.

بينما قالت المتحدثة بلسان الشرطة الإسرائيلية، إن الحادث وقع في ساعة متأخرة من الليلة الماضية لدى تنفيذ الشرطة لعملية اعتقال "ناشطيْن اثنين متهمين بالإرهاب، من سكان مخيم قلنديا".

وذكرت أن الشاب أبو لطيفة، رفض تسليم نفسه، وأُصيب برصاص الشرطة في أطرافه السفلية، لكنه واصل الهرب، وانزلق من سطح منزل كان يحاول الهرب إليه، ما أدى إلى وفاته.

لكن جمال لافي، رئيس "اللجان الشعبية" في مخيم قلنديا، قال إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على إعدام الشاب أبو لطيفة، عمدا، بعد إصابته بالرصاص، واحتجازه, وأضاف: "أصيب أبو لطيفة برصاص حي في قدميه، واعتقلته القوة العسكرية وهو على قيد الحياة، ثم أُعلن عقب ساعة من اعتقاله عن استشهاده".

وأضاف: "نتهم الجيش الإسرائيلي بإعدامه، فهناك آثار تكبيل على يديه، ورضوض".

ونفى ما ذكرته الشرطة الإسرائيلية، حول سقوطه من سطح منزل، وقال: "الجيش اعتقله على سطح المنزل، لم يسقط، الاحتلال كبله واعتقله حيا وأعدمه".

ومن المفترض أن يشيع جثمان أبو لطيفة لمثواه الأخير بعد ظهر اليوم الإثنين.

واستشهد الخميس الماضي فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، عند محاولة اعتقال نجله, والأربعاء استشهد فلسطيني آخر برصاص الاحتلال خلال مواجهات بالقرب من جنين، جنوبي الضفة الغربية.