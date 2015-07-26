وزير الخارجية الإيرانية يبدأ جولة خليجية لقطر والكويت

وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف

بدأ وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" زيارة للكويت، في إطار جولة تشمل قطر والعراق ، بعد أسبوع من توقيع الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران.



وبحسب مراقبين، فقد طمأن وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف المسؤولين الكويتيين، خلال مباحثاته معهم، بشأن الاتفاق الذي أبرمته طهران أخيراً مع القوى الكبرى، والمتعلق بملفها النووي، وسعى إلى تهدئة المخاوف المتصاعدة تجاهه.



و قال وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" خلال زيارته للكويت ان دول المنطقة تواجه تحديات مشتركة.واضاف ظريف إن رسالتنا لدول المنطقة هي ضرورة التعاون لمواجهة المخاطر المشتركة.



وأكد ظريف أن إيران تقف بجانب شعوب المنطقة في مواجهة الإرهاب والتطرف والطائفية وبخصوص الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى قال "ظريف": لا توجد نقاط غامضة في الاتفاق النووي وهدفنا هو التأكيد على سلمية برنامجنا. وقال ظريف إن الاتهامات لإيران غير صحيحة وهدفها إفشال التعاون بين دول المنطقة .