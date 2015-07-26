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مقتل أكثر من 60 من القوات العراقية والحشد الشعبي بالرمادي

26/7/2015
جانب من التفجيرات بالعراق  ـ أرشيف

قتل نحو 60 من القوات العراقية ومليشيات الحشد الشعبي, في تفجيرات بعربات ملغمة وعبوات ناسفة في جامعة الأنبار جنوب غربي مدينة الرمادي.

كما أفادت مصادر بمقتل 12 جنديا في قصف بالصواريخ نفذه  تنظيم الدولة على موقع للجيش قرب ناظم التقسيم شمال شرقي الفلوجة.

وتقول مصادر مقربة من تنظيم الدولة إن 13 من مسلحي التنظيم قتلوا وأصيب 15 خلال تصديه لهجوم القوات العراقية والميليشيات على جامعة الأنبار.

من جهتها قالت مصادر حكومية عراقية إن الجيش العراقي والصحوات سيطروا على مواقع كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة في منطقة الصديقية التابعة للخالدية شرقي الرمادي. لكن تنظيم الدولة نفى ذلك وقال إنه كبد القوات المهاجمة خسائر كبيرة.

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