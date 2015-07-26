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قصف جوي تركي على مواقع حزب العمال الكردستاني بالعراق

26/7/2015
 
قاعدة إنجرليك العسكرية في جنوب تركيا  ـ أرشيف

شنت القوات التركية قصفا مدفعيا على الحدود السورية التركية على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في قرية الطقلة بريف حلب الشمالي. 

كما شنت طائرات تركية غارات على مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق من ليلة الجمعة إلى عصر السبت، وأعلنت السلطات التركية أن العمليات ليست محدودة بزمن.
وأضافت مصادر عسكرية أن 75 طائرة حربية تركية, 50 منها من نوع إف 16, نفذت 155 طلعة جوية داخل الأراضي العراقية، استهدفت فيها مقار وأماكن تجمع لمسلحي حزب العمال الكردستاني.

 وحسب المصدر ذاتـِه فإن حملة الاعتقالات متواصلة، وامتدت إلى 25 محافظة، وتجاوز عدد المعتقلين فيها 700 شخص .

من جهة أخرى أعلن الجيش التركي عن مقتل اثنين من جنوده وإصابة أربعة آخرين في هجوم استهدف مركبتهم العسكرية في منطقة ديار بكر جنوب شرق البلاد.

وقال الجيش التركي إن الهجوم نفذ بواسطة سيارة مفخخة وعبوات ناسفة فًجّرت أثناء مرور على العربة على الطريق السريع في ديار بكر.

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