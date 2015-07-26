رائد صلاح: جهود المرابطين في الأقصى ستحطم كل أحلام إسرائيل

أكد الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني أن كل اقتحامات المسجد الأقصى هي "اقتحامات احتلالية" سواء أخذت اللباس العسكري أو الديني أو السياسي.

وقال صلاح في اتصال هاتفي مع "الجزيرة مباشر" إن اقتحامات الأقصى مرفوضة "ومن حقنا التصدي لها والدفاع عن الأقصى تحت شعار بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وشدد صلاح على ضرورة الاستمرار في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأقصى عبر النفير والرباط "حتى لا نصل إلى حالة تشبه مأساة الحرم الإبراهيمي" في الخليل، في إشارة إلى تقسيمه مكانيا وزمانيا..

وأشار صلاح إلى أن هناك جماعات مرابطة في الجامع القبلي من الأقصى، محاصرة من قبل قوات الاحتلال التي تطلق عليهم الرصاص والقنابل المسيلة للدموع.

وقال صلاح "نحن لا نملك إلا الصمود والثبات في وجه الاحتلال الإسرائيلي" مؤكدا أن جهود المرابطين "تحطم كل أحلام اسرائيل السوداء وتحشر الاحتلال في الزاوية على أنه باطل وبلا شرعية وأن زواله قريب".

وانتقد رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، غياب الموقف العربي إزاء ما يجري في القدس، مؤكدا في الوقت نفسه أن الفلسطينيين يعولون على يقظة الشعوب العربية والإسلامية، قائلا " لن ينجح أي ديكتاتور أن يصادر طموح الشعوب في الانتصار لقضاياها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك"، داعيا إلى استمرار الهبات الجماهيرية التي تؤكد أن الأقصى للعرب وكل المسلمين…

وتابع صلاح : "مستحيل أن ينجح الاحتلال أن يحول القرآن إلى قرآن للشعب الفلسطيني فقط .. لذلك سيظل الأقصى قضية كل المسلمين ، وسيبقى قضية عالمية تكسر الاحتلال".

من جانبه قال مستشار الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي لـ"الجزيرة مباشر" إن اقتحام الأقصى قرار سياسي، مشيرا إلى مشاركة وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل، في عملية الاقتحام.

وأضاف أن إسرائيل تستغل انشغال العرب بقضاياهم الداخلية، وعدم الالتفاف حول القضية الفلسطينية، محذرا من أن السياسات الإسرائيلية تقوم على فرض الأمر الواقع.

وقال إن هناك مخطط رصدت له ملايين الدولارات وتشرف عليه الحكومة الاسرائيلية من أجل الاستيطان وحفر الأنفاق تحت الأقصى وتهويد القدس.