البث الحي
منوعات

دعوات نقابية مصرية للتظاهر ضد قانون الخدمة المدنية والأجور

26/7/2015
 
احتجاجات عمالية مصرية ـ أرشيف

دعت نقابات عمالية مصرية للتظاهر ضد قانون الخدمة المدنية ونظام الأجور الجديد الذى وصفته بالجائر

فقد دعا تيار استقلال المعلمين، ونقابة المعلمين المستقلة، للتظاهر غداً لرفض القانون على اعتبار أنه يلغي نظام الكادر الخاص بالمعلمين.

كما دعت نقابة العاملين بمصلحتى الضرائب والجمارك للتظاهر في 10 من أغسطس المقبل اعتراضاً على تخفيض الأجور.

وقالت فى بيان، إن القانون يخفض الزيادة السنوية بنسب تصل 85 بالمئة من راتب الموظف ويرهن ترقياته بموافقة مديريه.

يذكر أن القانون الجديد رفع الأجر الثابت الخاضع للضريبة ليصبح ثمانين بالمئة من إجمالى ما يتقاضاه الموظف بعد أن كانت نسبته لا تتجاوز 30 بالمئة فى القانون القديم.

المزيد من منوعات

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على "سنون" أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها في حادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

انسحاب قوات حفتر من مناطق جنوبي ليبيا بعد فشل هجومها على قوات الوفاق (فيديو)

قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية (مواقع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)