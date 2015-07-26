دعوات نقابية مصرية للتظاهر ضد قانون الخدمة المدنية والأجور

احتجاجات عمالية مصرية ـ أرشيف

دعت نقابات عمالية مصرية للتظاهر ضد قانون الخدمة المدنية ونظام الأجور الجديد الذى وصفته بالجائر



فقد دعا تيار استقلال المعلمين، ونقابة المعلمين المستقلة، للتظاهر غداً لرفض القانون على اعتبار أنه يلغي نظام الكادر الخاص بالمعلمين.



كما دعت نقابة العاملين بمصلحتى الضرائب والجمارك للتظاهر في 10 من أغسطس المقبل اعتراضاً على تخفيض الأجور.



وقالت فى بيان، إن القانون يخفض الزيادة السنوية بنسب تصل 85 بالمئة من راتب الموظف ويرهن ترقياته بموافقة مديريه.



يذكر أن القانون الجديد رفع الأجر الثابت الخاضع للضريبة ليصبح ثمانين بالمئة من إجمالى ما يتقاضاه الموظف بعد أن كانت نسبته لا تتجاوز 30 بالمئة فى القانون القديم.