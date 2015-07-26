تمديد حالة الطوارئ في سيناء وإصابة 18 مجندا في تفجير بالعريش

حملة أمنية لقوات الجيش بشمال سيناء عام 2014

قالت مصادر أمنية وطبية مصرية إن 18 مجندا بالشرطة على الأقل أصيبوا يوم الأحد في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلهم بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

أضافت المصادر لرويترز أن المجندين كانوا في طريقهم لقضاء أجازتهم عندما وقع الانفجار بمنطقة الخلفاء على طريق البحر بالعريش. وأشارت إلى أن المجندين كانوا يستقلون حافلة مدنية.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الأمن عثرت على عبوة ناسفة أخرى في محيط الانفجار كانت تستهدف حافلة أخرى، وتمكن خبراء المفرقعات من تفكيكها. وقد أعلن تنظيم "ولاية سيناء" مسؤوليته عن استهداف حافلة مجندي الشرطة. وقال إن العملية تأتي بعد إعلان الحكومة المصرية تمديد حالة الطوارئ وحظر التجوال في مدينة العريش.

من ناحية أخرى، قالت مصادر للجزيرة إن سيدة قتلت وأصيب طفلان إثر قصف للجيش المصري على حي سكني في مدينة رفح.

في سياق متصل، بدأ اليوم الأحد تنفيذ قرار الحكومة المصرية تمديد حالة الطوارئ في شمال سيناء لثلاثة أشهر أخرى بعد تسعة أشهر من فرضها لأول مرة بالمخالفة لبنود الدستور.

ووفقا للقرار غير الدستوري الذي أصدره رئيس الوزراء إبراهيم محلب، تُفرض حالة الطوارئ "في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة وغربا من غرب العريش حتى جبل الحلال وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية."

كما يشمل القرار تمديد حظر التجوال في تلك المناطق من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي فيما عدا مدينة العريش التي يبدأ فيها حظر التجوال من منتصف الليل.

وكانت حالة الطوارئ فرضت للمرة الأولى في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي بعد مقتل 33 جنديا على الأقل في هجوم شنه تنظيم "ولاية سيناء" على نقطة عسكرية في شمال سيناء. ومنذ ذلك الحين مددت مرتين كل ثلاثة أشهر في يناير كانون الثاني وابريل نيسان, .