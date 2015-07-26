البحرين تصادر شحنة أسلحة قادمة من إيران

أسلحة تم ضبطها سابقاً في البحرين – (الجزيرة)- أرشيف

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس السبت أنها صادرت أسلحة قادمة من إيران "عن طريق البحر" وقالت الوزارة في بيان إنه "تم إحباط عملية تهريب عن طريق البحر لكمية من المواد المتفجرة شديدة الخطورة، بجانب عدد من الأسلحة الأوتوماتيكية والذخائر".

وأضافت أنها صادرت "حوالي 43,8 كلغ من مادة "سي4" المتفجرة وثمانية أسلحة أوتوماتيكية من نوعِ "كلاشنيكوف" و32 مخزنا لطلقات الرشاش وكمية من الطلقات والصواعق".

وأشارت الوزارة إلى اعتقال بحرينيين اثنين في إطار القضية نفسها "اعترفا أنهما قاما وبتنسيق من أشخاص إيرانيين باستلام أربع حقائب في عرض البحر من قارب على متنه شخصان وعند مشاهدتهما بالطائرة العمودية قاما بإلقاء الشحنة في البحر".

وأشار البيان – بحسب وكالة أنباء البحرين- أن إيران تواصل نهجها التصعيدي ودورها التخريبي في المنطقة غير عابئة بمواثيق ولا قوانين ولا معاهدات وهذا أمر شديد الخطورة على المنطقة بل والعالم بأسره، فإطلاق يد طهران لتعيث كيفما تشاء في المنطقة متسلحًة بالاتفاق النووي الذي أجرته معها الدول الكبرى سيؤدي إلى مصير مجهول ليس على دولة بعينها ولكن على المنطقة والعالم، فمثل هذه المواد شديدة الانفجار والأسلحة الفتاكة تستعمل في إزهاق الأرواح البريئة وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة وزعزعة الأمن والاستقرار.

وأضافت أنه "تبين من خلال أعمال البحث والتحري والسؤال، أن المشتبه به الرئيسي مهدي صباح عبدالمحسن محمد (30 عاما) "تلقى تدريبات عسكرية في آب/أغسطس 2013 في الجمهورية الإيرانية، وخضع لتدريبات مكثفة على كيفية صناعة واستخدام المواد المتفجرة "سي4″، وتم تدريبه على الغوص وطرق تنفيذ عمليات التفجير تحت سطح البحر".

وتابعت أنه تدرب أيضا "على الرماية باستخدام سلاح كلاشنيكوف في معسكرات الحرس الثوري الإيراني تحت إشراف مدربين إيرانيين، وتم صرف ملابس عسكرية له وتمويله بمبالغ مالية لشراء قارب وسيارة لتنفيذ عمليات التهريب".

أما شريكه عباس عبدالحسين عبدالله محمد (30 عاما) "فتم تجنيده من قبل الأول لمساعدته في عملية التهريب عبر البحر".

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات البحرينية عن مصادرة أسلحة قادمة من إيران.

و تشهد العلاقات بين المنامة وطهران توترا, ففي وقت سابق قالت البحرين، إنها استدعت سفيرها في طهران للتشاور بعد ما وصفته بتكرار التصريحات العدائية من جانب مسؤولين إيرانيين, وذكر بيان نشرته وكالة أنباء البحرين، أن التصريحات تعكس الموقف العدائي لإيران تجاه مملكة البحرين وتمثل تدخلا في الشؤون الداخلية للمملكة.