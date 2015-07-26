البحرين تستدعي سفيرها بطهران وتحبط تهريب أسلحة إيرانية

الأسلحة التي ضبطتها السلطات البحرينية

استدعت البحرين سفيرها لدى طهران للتشاور احتجاجاً على تصريحات صدرت عن عدد من المسؤولين الإيرانيين وصفتها بالعدائية ا، تزامنا مع إعلانها إحباط محاولة لتهريب أسلحة عن طريق اثنين من مواطنيها على علاقة بإيران.

وقالت الحكومة البحرينية السبت إن استمرار التصريحات الإيرانية "الاستفزازية المتعمدة يعكس موقف طهران العدائي ويكشف بكل وضوح استراتيجيتها الحقيقية القائمة على التدخل في شؤون البلاد الداخلية وإشاعة التوتر في المنطقة".

وشددت المنامة على أن هذه التصريحات لا تعكس مطلقا أي نيات حقيقية لإيران لإرساء علاقات ودية وحسن جوار مع البحرين وجميع دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات الممكنة لتعزيز أمن وسلامة شعبها.

في سياق متصل، قالت وزارة الداخلية البحرينية إنه تم إحباط عملية تهريبِ عن طريق البحر لكمية من الموادِ المتفجرةِ شديدةِ الخطورة، بجانب عددٍ من الأسلحةِ الأوتوماتيكية والذخائرِ. وأن محتجزين كانت الشحنة بحوزتهما اعترفا بتسلمها من إيرانيين خارج المياه الإقليمية البحرينية. وأشارت إلى أن أحد المحتجزين تدرب في معسكر تابع للحرس الثوري الإيراني عام 2013.

كانت البحرين قد أعلنت عن عدد متزايد من الهجمات خلال العامين الماضيين باستخدام متفجرات محلية الصنع تسبب بعضها في سقوط قتلى واتهمت مجموعة شيعية محظورة تسمى "سرايا الأشتر" بالمسؤولية عنها . وقالت البحرين في يونيو حزيران إنها صادرت متفجرات ومواد تستخدم في صنع القنابل كانت معدة للاستخدام في البحرين والسعودية فيما وصفتها بمحاولة إيرانية لاستخدام الحدود البحرينية كقاعدة للهجوم على أهداف في المنطقة.

واتهمت الحكومة البحرينية يوم الجمعة إيران بالسعي لزعزعة استقرار البحرين بتدريب بحرينيين على الأسلحة والمتفجرات وتصعيد العنف في المملكة.

وعادة ما تتهم البحرين إيران بالسعي وراء عمليات تخريبية بالمملكة. وفي المقابل تنفي إيران أي تدخل في البحرين، على الرغم إقرارها من إقرارها بدعم المعارضة الساعية للحصول على حقوق سياسية واقتصادية أكبر للشيعة هناك.