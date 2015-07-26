ارتفاع حصيلة غرق مركب في النيل إلى 36 قتيلا بينهم 20 طفلاً

عملية انتشال الضحايا – الفرنسية)

أعلنت وزارتا الداخلية والصحة في مصر, أن حصيلة غرق مركب سياحي اصطدم بمركب تجاري في نهر النيل الأربعاء، قد ارتفعت لتبلغ 36 ضحية. ومن بين ضحايا هذا الحادث الأسوأ منذ 2011 حوالى 20 طفلا بحسب وزارة الصحة.

وكانت الشرطة أعلنت الخميس مقتل 19 شخصا في حادث الاصطدام الذي جرى مساء الأربعاء في منطقة (الوراق) الفقيرة في ضاحية القاهرة الشمالية, وكان الركاب يحيون حفل خطوبة على مركب استأجروه عندما اصطدم بمركب تجاري.

وقال مدير الإدارة العامة للحماية المدنية ب’الجيزة’ اللواء مجدي الشلقامي إنه جرى "انتشال 36 جثة وتسعة ناجين بينهم أربعة مصابين", وأضاف أنه تم "توسيع دائرة البحث في مياه النيل لتشمل محافظات أخرى" حيث أنه من الممكن أن يكون تيار المياه جرف بعض الجثث بعيدا عن موقع الحادث.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار أن حصيلة القتلى في الحادث تتضمن "20 طفلا" على الأقل، لا تتجاوز أعمار عدد كبير منهم الأربع سنوات، وقال إن "الحادث خلف أربعة مصابين خرج ثلاثة منهم من المستشفيات فيما أحيلت مصابة إلى مستشفى للصحة النفسية بسبب سوء حالتها النفسية نتيجة للصدمة".

وتم توقيف قائد المركب التجاري (الصندل) وثلاثة من مساعديه لأربعة أيام على ذمة التحقيقات "بجريمة القتل الخطأ ومخالفة الشروط والقواعد الخاصة بالنقل البحري" بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

والمراكب النيلية المستخدمة في الرحلات عادة ما تكون صغيرة، لكن مشغليها يحملونها بأكثر من طاقتها لمضاعفة أرباحهم خاصة في فترة الأعياد، ومعظمها قديمة ومتهالكة ولا تتوفر فيها معايير السلامة أو وسائل الإنقاذ اللازمة في مثل هذه الحوادث.

وتكثر حوادث غرق المعديات (العبارات) في مصر ومعظمها ناجم عن مشاكل في الصيانة والإهمال.

ويعد هذا الحادث الذي سقط فيه أطفال ونساء بشكل خاص أسوأ كارثة من نوعها منذ نيسان/أبريل 2011، عند مقتل 22 شخصا بعد انقلاب عبارتهم في النيل في محافظة (بني سويف) جنوب مصر.