أحمد السباعي قصة معاناة جديدة لأسر المختفين قسريا بمصر

أحمد محمد عبدالله السباعي مختطف منذ شهر

حالة اختفاء قسري جديدة لشاب عشريني – 28 سنة – يدعى "أحمد محمد عبدالله السباعي" من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مصر ، أكثر من شهر كامل منذ اختطافه من قبل أجهزة الأمن كما تقول أسرته و لم تعلم عنه شيئا .



رحلة معاناة هكذا تصفها زوجته سارة طافت خلالها على جميع أقسام الشرطة وسجون مصر بحثا عن أي أثر لزوجها ، عشرات الاستغاثات والمخاطبات للنائب العام و النيابة والمؤسسات الحقوقية دون بصيص أمل في ظهوره أو معرفة مكانه.



حالة هذا الشاب المصري تتشابه مع مئات الحالات الأخرى التي وثقتها منظمات حقوقية مصرية ودولية تكشف عن حجم الأزمة الإنسانية التي تعيشها هذه الأسر .



ففي تصريحات سابقة اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الأمن المصرية بإخفاء عشرات الأشخاص قسرا، ودعت المنظمة الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى عدم تقديم أي معونة لقوات الأمن المصرية إلى حين إجراء تحقيقات شفافة في هذه الانتهاكات التي وصفتها بالجسيمة.



وقال "جو ستورك" نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الحقوقية "يبدو أن قوات الأمن المصرية اختطفت عشرات الأشخاص دون الإشارة إلى أماكنهم أو ما حدث لهم".



وتقول المنظمة إن الحالات التي وثقتها تظهر نمطا واضحا من إحجام النيابة المصرية عن إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة بهذا الشأن، وفي محاسبة المسؤولين عن إخفائهم.



ويبقى مصير هؤلاء المختطفين مفزعا لذويهم بعض ظهور بعضهم و قد تم تصفيته أو ملفق له قضايا أحكامها مشددة كما يصف مراقبون .



لقد اصبح أمل أسر هؤلاء المختطفين و المختفين قسريا أن يروهم و لو خلف الأسوار .



هذا و قد أطلق ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي حملة لمطالبة السلطات المصرية بالإفصاح عن مكانه مستخدمين هاشتاج

#أحمد_السباعي_فين .