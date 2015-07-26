أحكام جديدة بالإعدام في مصر وتجديد حبس قيادات اخوانية

قاعة محكمة مصر ـ أرشيف

قالت مصادر من هيئة الدفاع عن معتقلي الإخوان إن نيابة أمن الدولة العليا قررت تجديد حبس 4من أعضاء مكتب الإرشاد لجماعة الاخوان المسلمين، من بينهم د.محمود غزلان ود.عبد الرحمن البر لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على العنف وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.



من جهة أخرى قضت محكمة جنايات القاهرة بالإعدام غيابيا على 6 من رافضي الانقلاب بتهمة اقتحام مقر حزب غد الثورة .



كما قررت محكمة جنايات بورسعيد، تأجيل محاكمة 51 متهمًا في قضية أحداث سجن بورسعيد التي وقعت في يناير 2013، إلى جلستي 10 و11 من أغسطس المقبل لمواصلة عرض أحراز القضية.