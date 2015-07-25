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7 حالات اغتصاب بفرع أمن الدولة التابع للنظام بحماة

25/7/2015
شعار الشبكة السورية لحقوق الانسان

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 7 عمليات اغتصاب جديدة في فرع أمن الدولة التابع للنظام في مدينة حماة وسط سوريا. وأضافت الشبكة أن المعتقلات كن يتعرضن للاغتصاب بشكل يومي ومتكرر.

وفي تقرير لها أشارت الشبكة إلى أن ما تم توثيقه مؤشر بسيط على حجم عمليات العنف الجنسي والاغتصاب لدى  جميع أفرع الأمن في مختلف المحافظات السورية.

وأوردت ضحايا الاغتصاب السبع في إفاداتهن أنهن اعتقلن من دون أية مذكرة اعتقال،
واعتقل معظمهن بسبب نشاط أقرباء لهن في فصائل المعارضة المسلحة، أو لقيامهن بمساعدة إنسانية.

ولفت تقرير الشبكة  إلى بعد طائفي في هذا النمط من التعذيب.

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