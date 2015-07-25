"مصر العربية" يفند "أكاذيب" الإعلام الحكومي بتبعيته للإخوان

وقفة أمام نقابة الصحفيين تندد بقمع الحريات ـ أرشيف

رفض الصحفي المصري "عادل صبري" رئيس تحرير موقع "مصر العربية" الإخباري، الاتهامات التي وجهتها جريدة "أخبار اليوم" الحكومية للموقع بأنه "مقر سري لشبكة رصد الإخوانية".

وقال "صبري" في رسالة إلى رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير أخبار اليوم "ياسر رزق" إن التحقيق الذي نشرته الجريدة في عددها الصادر في 18 يوليو الجاري بعنوان "التنظيم السري للجماعة الإرهابية في الإعلام والصحافة المصرية" تضمن "كماً من الأكاذيب" و"أخطاء مهنية خطيرة ترقى إلى ارتكاب جريمة في حق المهنة".

وجاء في التحقيق أن موقع "مصر العربية" أحد "المليشيات الإعلامية" التي بدأت عملها قبل ترشح الرئيس المعزول محمد مرسي التي يملكها تنظيم الإخوان المسلمين. ورد صبري بأن الموقع بدأ عمله بعد عزل مرسي ودُشن رسميا مطلع العام 2014، في ولاية "عدلي منصور".

وقال صبري، إن التحقيق نشر "بيانات مضللة بأن الموقع ستار لشبكة رصد الإخوانية التي أسسها خيرت الشاطر" مؤكدا أن "مصر العربية" مؤسسة إعلامية مصرية خالصة ومستقلة ولا علاقة لها بأي كيان سياسي ولا أشخاص في السلطة.

واستغرب رئيس تحرير "مصر العربية" ما ذكره التحقيق من أن الموقع يديره الإخواني "الخباب عبد المقصود". كما نفى صبري ما كتبه صحفي أخبار اليوم، بأن الموقع يعد برامج صحفية كاملة وتغطيات لقنوات الإخوان في تركيا، مؤكدا أن إدارة الموقع لا تسمح بــ "البيع السري" لأية صور أو فيديوهات خارج الإطار الرسمي للمؤسسة.

وتساءل رئيس تحرير موقع "مصر العربية" عما إذا كانت الحملة ضد الموقع وراءها وقوف الموقع مع الصحفي في أخبار اليوم "محمد البطاوي" ونشر أخبار اعتقاله في الموقع.

في السياق، يواجه "عبد الفتاح السيسي" اتهامات من منظمات حقوقية دولية، بقمع حرية الصحافة في مصر وإقامة نظام أكثر سلطوية، وممارسة "انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان خلال توليه السلطة" من نظام "حسني مبارك".

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد اعتقلت أمين نقابة الإعلام الإلكتروني في مصر الصحفي "أبو بكر خلاف" الثلاثاء الماضي. وذكرت مصادر نقابية أن خلاف يواجه اتهامًا بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وقالت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقرير صدر الشهر الماضي إن السلطات المصرية تحتجز 18 صحفياً على الأقل لأسباب مرتبطة بتغطيتهم الصحفية" مشيرة إلى أن معظم الصحفيين المعتقلين يواجهون اتهامات بالانتماء لجماعة الإخوان.