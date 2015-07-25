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مستشار خامئني: طهران لا تَعتبر العراق عمقاً استراتيجياً لها!

25/7/2015
خامئني

قال "علي" ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية إن طهران لا تَعتبر العراق عمقاً استراتيجياً لها وإنها تقدم له شتى أنواع المساعدات بطلب رسمي من الحكومة العراقية.

وأضاف ولايتي في مقابلة صحفية إنه ينبغي على السعودية ألا تتعامل مع اليمن على أنه عمقها الاستراتيجي

و أضاف "لم نقل في الماضي إننا دعمنا العراق لأنه يشكل عمقا استراتيجيا لنا، نحن فعلنا ذلك بطلب رسمي ومباشر من الحكومة العراقية لا يحق لأية دولة أن تقول عن الدول الأخرى تشكل عمقا استراتيجيا لها العراق لا يشكل عمقنا الاستراتيجي العراق باختصار هو "صديق" لنا طلب المساعدة منا ونحن قدمنا له المساعدة التي يريدها كذلك نقول إن اليمن لا تشكل عمقا كما قال ولايتي إنه لا بد لدول المنطقة من الجلوس إلى طاولة حوار للتفاهم بشأن بعض الخلافات".

وأضاف "ولايتي"  أن إيران لا تتوقع أن تتطابق السياسات السعودية تماما مع سياساتها لكنّ لدول المنطقة أموراً مشتركة كثيرة تؤهلها للجلوس مع الإيرانيين لحل الخلافات التي وصفها بأنها مصطنعة .

من جانبه قال "خليل بن عبد الله الخليل" العضو السابق في مجلس الشورى السعودي إن إيران تصرح بأشياء لا تتطابق مع ما تفعله في الدول العربية، وأضاف "الخليل" أن المنطقة لم تهدأ منذ أن وصل الخميني إلى السلطة حتى اليوم، وعلى إيران أن تعيد حساباتها مع محيطها .

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