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طائرات حربية تقصف شرق العريش والشيخ زويد بسيناء

25/7/2015
 
هجمات سيناء ـ أرشيف   

قصفت طائرات حربية عدة مناطق في شرق العريش بشمال سيناء، وشمل القصف أيضا قرى التومه وأبو العراج جنوبي الشيخ زويد.

وأضافت المصادر أن القصف الجوي جاء بعد استهداف مسلحين لآلية عسكرية بعبوة ناسفة في قرية أبو العراج.

وتبنت جماعة ولاية سيناء تفجير آلية عسكرية من نوع M60 بعبوة ناسفة في قرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد. ويأتي هذا الاستهداف بعد تفجير آلية عسكرية مساء الجمعة في قرية أبو رفاعي جنوب الشيخ زويد .

من ناحية أخرى قالت مصادر أمنية بشمال سيناء، مساء أمس (الجمعة) إن 3 من أفراد الأمن بينهم ضابطان قد أصيبوا إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب الشيخ زويد.

وأضافت المصادر أن الانفجار وقع أثناء مرور دورية أمنية بأعمال تمشيط لقرية الجورة، ما أسفر عن إصابة ضابطين ومجند من الشرطة، تم نقلهم إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش، في وقت سابق من اليوم، إن قوات تأمين شمال سيناء تمكنت من قتل 12 "إرهابيا" وتدمير مخزنين للمواد المتفجرة بالشيخ زويد.

و تشن القوات المسلحة بالتعاون مع الداخلية، حملات أمنية موسعة، لاستهداف عناصر جماعات مسلحة دأبت على زرع عبوات ناسفة وقنابل بدائية في عدد من المناطق والمحافظات، وخاصة شمال سيناء خلال العامين الماضيين.

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