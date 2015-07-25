داود أوغلو يعلن اعتقال 590 من تنظيم الدولة ومسلحي الأكراد

أحمد داوود اوغلو

أعلن رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" السبت، أن الشرطة التركية اعتقلت منذ الجمعة في جميع انحاء تركيا 590 شخصا متهمين بالارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية أو حزب العمال الكردستاني.



وقال "داود أوغلو" في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون في أنقرة "حاليا أوقف 590 شخصا مرتبطين بمنظمات إرهابية لأنهم يشكلون خطرا محتملا".



كما أعلن أن الجيش التركي يشن غارات جوية ويقصف بالمدفعية (السبت) مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ومسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.



وقال "داوداأوغلو" للصحافيين في أنقرة "اعطينا توجيهات لسلسلة ثالثة من الضربات في سوريا والعراق والعمليات الجوية والبرية جارية حاليا".