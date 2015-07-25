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حكاية.. معاناة مدينة باقة الغربية بالداخل الفلسطيني

25/7/2015

باقة الغربيّة هي مدينة عربيّة تقع في لواءِ حيفا حسب التقسيم الإداري الإسرائيلي منذ عام 1949م، وكانت سابقًا تقع ضمن قضاء طولكرم حيث تقع إلى الشّمالِ من مدينةِ طولكرم على مسافةِ 12كم، وتُعتبر المدينة إحدى المُدن المركزيّة في منطقةِ المُثلّث الجنوبي.

باقة كعيّنة ونموذج لباقي البلدات والقرى العربيّة، يحدّها من الغرب شارع "عابر اسرائيل" ، ومن الجنوب شارع رقم 9 المزمع العمل به، ومن الشرق جدار الفصل العنصري ومن الشمال كيبوتس "ميتسر" اليهودي.

يشرح السيد سميح أبو مخ رئيس اللجنة الشعبية في باقة الغربية هذه المعاناة وهذه السياسة، حيث يحاول الاحتلال انتزاع الأراضي الفلسطينية من المدينة لضمها لخط الغاز الإسرائيلي، ومنع الأهالي من زراعة أراضيهم إلا بالخضروات.

ويوضّح سميح أبو مخ طرق النضال والصمود التي قام بها الأهالي من الفلسطينيين في سبيل مواجهة السلطات، مؤكدا ثقة أهالي المدينة أن الظلم لن ينتصر مهما طال.

المصدر : الجزيرة مباشر
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