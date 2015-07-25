جبريل يقيم دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء منعه من السفر

محمد جبريل

أقام الداعية الإسلامي محمد جبريل، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبا بإلغاء قرار منعه من السفر.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام ووزير الداخلية.

وقال جبريل في دعواه، إنه اعتاد التنقل خلال شهر رمضان بين العواصم الإسلامية والغربية لإمامة الناس في الصلاة بالمساجد الكبرى والمراكز الاسلامية في أوروبا والولايات المتحدة، والعودة إلى مصر لإمامة المصلين في صلاة القيام الاخيرة في رمضان، وخاصة ليلة السابع والعشرين من رمضان، بمسجد عمرو ابن العاص، إلا أنه في هذا العام وبعد انتهاء الصلاة، فوجئ بأحد المذيعين على إحدى القنوات الفضائية يؤجج الرأي العام ضده، زاعما أنه في صلاته دعا على الوطن والبلد والحاكم والشيوخ والسياسيين والمواطنين.

وأكد جبريل أن دعاءه جاء عاما، وأنه كان مرتبطا بإمامة المصلين في أحد المساجد بلندن، وتوجه إلى مطار القاهرة للسفر، لطنه فوجئ بمنعه من السفر دون إبداء أسباب.

ولفت جبريل إلى أنه علم بأن قرار منعه صدر من أجهزة الأمن بمطار القاهرة بالمخالفة للدستور، الذي يمنع الاعتداء على الحرية الشخصية في التنقل.