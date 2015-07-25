"الاشتراكيون الثوريون" تدعو للتصدي للديكتاتورية العسكرية

شعار حركة الاشتراكيين الثوريين

دعت حركة الاشتراكيين الثوريين في مصر إلى التصدي لما وصفته بالديكتاتورية العسكرية. واعتبرت في بيان لها أن من يساوي بين العسكر وجماعة الإخوان المسلمين يساعد الديكتاتورية العسكرية.

وأكدت على اختلافها مع جماعة الإخوان ووصفت ما جرى في مصر بالثورة المضادة، الهادفة لتفكيك وتدمير الثورة المصرية.



وأضاف البيان أن الدور سيأتي على المعارضة المدنية واليسارية بعد سحق الحركة الإسلامية . وطالبت ببناء جبهة ثورية جديدة منفتحة للعمل المشترك والاصطفاف مع شباب الإسلاميين الذين يواجهون آلة القمع العسكرية بشكل يومي حسب البيان .