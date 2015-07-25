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أوباما: حركة الشباب الصومالية تراجعت قوتها في شرق إفريقيا

25/7/2015

المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي مع نظيره الكيني
 

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إن المباحثات مع الرئيس الكيني "أوهورو كينياتا" تطرقت إلى العديد من القضايا، وتناولت الأوضاع في عدد من الدول الإفريقية، منها جنوب السودان والصومال وبوروندي.

وأكد أوباما، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني في العاصمة الكينية نيروبي، أن شبكات حركة الشباب الإسلامية في الصومال تراجعت قوتها في منطقة شرق إفريقيا، مقدما الشكر للرئيس الكيني "أوهورو كينياتا" على استضافة بلاده عدد كبير من اللاجئين الصوماليين.

واعتبر أوباما أن الولايات المتحدة وكينيا تكافحان الإرهاب جنبا إلى جنب، مثنيا على جهود نظيره الكيني في محاربة الفساد، منوها إلى تجديد اتفاقية التطور والتنمية الاقتصادية.

ودعا أوباما الرئيس البوروندي إلى التوصل إلى حل سياسي للاضطرابات في بلاده، والتي اندلعت احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي وصفها أوباما بأنها "لم تكن ذات مصداقية".

من جانبه، قال الرئيس الكيني "أوهورو كينياتا" إن بلاده تتلقى مساعدة أمريكية لمكافحة الإرهاب والمساعدة في إحلال السلام في الصومال.

المصدر : الجزيرة مباشر
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