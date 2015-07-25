أعمال مسرحية وغنائية لأطفال ريف إدلب رغم القصف

رغم المعاناة وصعوبات الحياة، والقصف المتواصل لقوات النظام السوري الذي لم يفرق بين طفل وشيخ وامرأة، حتى في أيام العيد، لا زال الأطفال في ريف إدلب يتمسكون ببعض مظاهر الفرح في عيد الفطر المبارك، ويقيمون أنشطة ترفيهية، تشمل أعمالا مسرحية وغنائية يقيمونها بأنفسهم.

وفي إحدى القاعات المزينة، يقف أحد الأطفال ليقدم فرقة "العصافير" للأطفال، ليقف أعضاء الفرقة وينشدون أغنية "طيري يا عصفورة" وسط تصفيق وتشجيع الحضور.

ولم يتوقف قصف النظام السوري وهجماته على مدينة إدلب وريفها، منذ سيطرة المعارضة المسلحة عليها في أبريل الماضي.