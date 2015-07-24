مقاتلات تركية تقصف للمرة الأولى مواقع لتنظيم الدولة بسوريا

تركيا مقاتلة F16

اعلن مكتب رئيس الوزراء التركي أن ثلاث مقاتلات تركية من نوع اف 16 استهدفت مواقع لتنظيم الدولة في سوريا فجر اليوم.

وحسب المصدر نفسِه فإن الطائرات أقلعت من قاعدة دياربكر الجوية واستهدفت بثلاثة صواريخ موجهة نحومقرين عسكريين ونقطة تجمع تابعة للتنظيم من دون اختراق المجال الجوي السوري .



وأن قرار تنفيذ العملية تم في اجتماع أمني عقد أمس في أنقرة بناء على تخويل سابق للبرلمان التركي يعود إلى أكتوبر الماضي.



وأضافت المصادر أنه تم إخبار أطراف التحالف بالعملية بعد بدئها، من دون مشاركة من أي جهة أخرى في الهجوم. وقالت نقلا عن بيان لرئاسة الوزراء إن الجمهورية التركية ستبقى تتخذ الاجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي.