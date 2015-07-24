معتقلو مصر بين القتل بالتعذيب و التفوق الدراسي

صور معتقلين داخل السجون المصرية ( ارشيف )

قتل معتقل من كبار السنّ جراء ضربه حتى الموت في أحد مراكز الشرطة في القاهرة.

وقال نجل الضحية إن والده قـُتل داخل سجن مركز شرطة المطرية، بعد اعتقاله من قبل قوة من المباحث حيث تعرض للضرب ، دون معرفة الأسباب الحقيقية لاعتقاله، أو سبب ضربه .



في مصر أيضا جاءت نتائج شهادة الثانوية العامة هذا العام وسـْط أوضاع أمنية واجتماعية مضطربة بعد الانقلاب.



هذه الأوضاع شملت العديد من أبناء الآلاف من المعتقلين والقتلى من رافضي الانقلاب. لكن ظروف هؤلاء لم تمنعهم من حجز مقاعد كثيرة لهم ضمن المتفوقين وأوائل الطلاب هذا العام.