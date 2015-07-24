شكري: مصر جزء من التحالف الداعم للشرعية باليمن

وزير الخارجية المصري سامح شكري

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات صحفية إن مصر جزء لا يتجزأ من التحالف الداعم للشرعية في اليمن، في إطار العمل العسكري.

وأضاف عقب محادثاته مع نظيره السعودي عادل الجبير في الرياض، أن حكومته تحرص على إطـْلاع السعودية على كل جهد تقوم به في هذا الشأن.

من جانبه أكد الجبير أن مصر جزء أساسي في التحالف الداعم للشرعية في اليمن لافتا إلى أن مصر دعمت التحالف عسكرياً وسياسياً.



من ناحية أخر قال وزير الخارجية السعودي إن المملكة ترحب بأي اتفاق يضمن عدم قدرة إيران على حيازة سلاح نووي، لأنها تدعم الإرهاب.



وأعرب الجبير في الوقت ذاته عن قلقه من التدخل الإيراني في شؤون المنطقة ، وحث طهران على الاستفادة من الاتفاق النووي لتحسين أحوال شعبها.