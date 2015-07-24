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تونس تنفي وجود محاولة لاغتيال مسؤول ليبي على أراضيها

24/7/2015

العلم التونسي

أعلنت الحكومة المنبثقة عن البرلمان المنحل في ليبيا أن السلطات التونسية أحبطت مخططا لاغتيال وزير داخليتها في تونس، بينما نفت وزارة الداخلية التونسية وجود محاولة اغتيال مماثلة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان المنحل: "كانت هناك محاولة لاغتيال وكيل وزارة الداخلية في تونس. أبلغنا السلطات التونسية بالمخطط فقامت بإحباط هذه المحاولة".

من جهتها نقلت وسائل إعلام ليبية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الليبية  المنبثقة عن البرلمان المنحل قوله إن "السلطات التونسية قبضت أمس علي إرهابي كان يخطط لاغتيال العقيد "مصطفي الدباشي" وكيل الوزارة والمكلف بإدارتها" مشيرا إلى أن المقبوض عليه من الجنسية التونسية ومرتبط بـ "جماعة إرهابية ليبية".

غير أن وزارة الداخلية التونسية نفت عبر صحفتها على موقع فيسبوك وجود محاولة لاغتيال وكيل وزارة الداخلية الليبية، مؤكدة عدم صحة تلك الأخبار وأنه لا وجود لتلك المحاولة أصلا.

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