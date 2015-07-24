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تظاهرات مصرية رافضة للانقلاب في أسبوع "عودوا إلى ثورتكم"

24/7/2015

 شهدت عدة محافظات مصرية تظاهرات لرافضي الانقلاب العسكري في جمعة "عودوا إلى ثورتكم" التي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.

ففي مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية نظم التحالف الوطني- بالاشتراك مع شباب ونساء ضد الانقلاب بالشرقية –  مسيرة داخل مدينة الصالحية الجديدة.

وقام المتظاهرون بمدينة أولاد صقر في الشرقية بعمل سلسلة بشرية ضد حكم العسكر منددين بانقطاع التيار الكهربي وأزمة نقص أنابيب الغاز والوقود وأحكام الإعدام التي وصفوها بالجائرة.


كما خرجت مظاهرات بمحافظات القاهرة والجيزة  الاسكندرية والغربية والقليوبية ودمياط وسوهاج وبني سويف .

ورفع المشاركون في التظاهرات، أعلام مصر وصور الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي وصورا للضحايا والمعتقلين وشارات رابعة العدوية .

وكان تحالف دعم الشرعية قد حذر في بيان له من مغبة التعرض للرئيس المعزول محمد مرسي قائلا " إننا نحذر السيسي وعصابته أن أي مساس بحياة رئيسنا الشرعي الدكتور محمد مرسي تحت أي ذريعة ( طبية أو امنية) سيكون له تبعات كبيرة خارج توقعاتهم وفوق طاقتهم" على حد قول التحالف .

وطالب البيان الأمم المتحدة بإرسال بعثة دولية طبية وحقوقية لحماية الرئيس والاطمئنان على صحته حتى يتم خروجه من سجنه "سالما غانما".

وذكّر التحالف الأمم المتحدة بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن حماية السلم والاستقرار الدولي الذي قد يتعرض للمخاطر بسبب صمتها عن جرائم السيسي وعصابته بحق الديمقراطية والحرية وبحق أول رئيس مدني منتخب لمصر في تاريخها كله على حد قول البيان.

المصدر : الجزيرة مباشر
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