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الفاو : نحو 9.8 مليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي

24/7/2015
 
سوريا – أطفال – جرجناز ( ارشيف )

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي، أن نحو 9.8 مليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي بينهم 6.8 مليون في مستوى بالغ الخطورة، ما يتطلب مساعدات غذائية خارجية عاجلة.

وكتبت المنظمتان أن النزاع الدائر في سوريا قضى على القطاع الزراعي. وقال المسؤول في الفاو دومينيك بورجون" هناك حاجة لمساعدات عاجلة من المانحين حتى يتمكن المزارعون من زراعة محصول الحبوب في أكتوبر المقبل".

في المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بصورة سريعة في بداية ألفين وخمسة عشر 2015، وباتت العائلات تنفق أكثر من نصف دخلها على الطعام.

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