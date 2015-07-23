21 قتيلا بينهم أطفال في غرق مركب بنيل القاهرة

انتشال المركب الغارق في الحادث

ارتفع عدد ضحايا حادث غرق مركب في النيل بشمال القاهرة، إلى 21 قتيلا، في حصيلة جديدة أعلنتها مصادر أمنية وطبية صباح الخميس,

وأفادت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس بأنه تم إنقاذ 5 أشخاص وأن البحث جار عن 6 آخرين على الاقل من مستقلي المركب الذي تحطم واستقر في قاع النيل, وذكرت أن الشرطة ضبطت قائد الصندل المتسبب في الحادث ومساعده مشيرة إلى استمرار جهود البحث والإنقاذ.

وتوافدت سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث لنقل الضحايا والمصابين.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان في وقت متأخر من مساء الاربعاء أن 15 شخصا قتلوا في حادث اصطدام أحد الصنادل النيلية بمركب يستقله عدد من المواطنين بمجرى نهر النيل بمنطقة الوراق.

وقال التلفزيون المصري إن 30 شخصا كانوا على متن القارب

فيما كان مصدر أمني قد ابلغ وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن عدد ركابه نحو 20 شخصا .

غير أن صحيفة "الأهرام" الحكومية نقلت عن أحد الناجين إن العدد نحو 70,

وذكرت الصحيفة أن أهالي الضحايا تجمعوا صباح الخميس في الشارع الرئيسي المقابل لمكان الحادث ورددوا هتافات مناهضة للحكومة.

وكان الضحايا يحتفلون بخطوبة على ظهر المركب كما هو معتاد خاصة في أوساط الاحياء الشعبية، بحسب مصادر امنية وشهود عيان.

وذكرت صحيفة الأهرام أن فرق غطاسى الإنقاذ وشرطة المسطحات المائية تمكنت من استخراج المركب بعد جهود شاقة دامت قرابة 12 ساعة.

وهذه المراكب النيلية المستخدمة في الرحلات عادة ما تكون صغيرة لكن مشغليها يحملونها بأكثر من طاقتها لمضاعفة أرباحهم خاصة في فترة الاعياد.

ومعظم مراكب الرحلات النيلية في مصر قديمة ومتهالكة ولا تتوافر بها معايير السلامة أو وسائل الإنقاذ اللازمة في مثل هذه الحوادث.

وتكثر حوادث غرق المعديات في مصر ومعظمها ناجم عن مشاكل في الصيانة والإهمال.

وفي 22 نيسان/إبريل الماضي، غرق مركب يحمل 500 طن من الفوسفات في مياه النيل في محافظة قنا جنوب مصر بعدما اصطدم بجسر فوق نهر النيل لكن الحادث لم يسجل سقوط ضحايا.

وفي الثالث من شباط/فبراير 2006، لقي أكثر من ألف شخص مصرعهم في حادث العبارة "السلام 98" التي كانت تعمل على خط البحر الأحمر بين ميناء ضبا في السعودية وميناء سفاجا المصري.

ويعتبر ذلك الحادث اسوأ كارثة بحرية في تاريخ مصر الحديث. وكان معظم الركاب الـ 1400 في العبارة من المصريين العاملين في الخارج.

وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 1991، أدى غرق العبارة "سالم اكسبرس" التي كانت تربط بين جدة والسويس إلى مصرع 476 راكبا.