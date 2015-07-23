نجل أحد قيادات الإخوان المقتولين يتفوق بمجموع 97%

تمكن "بلال" نجل الدكتور "هشام خفاجي" أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، الذين اغتالتهم قوات الأمن في إحدى الشقق بمدينة السادس من أكتوبر، من التفوق في امتحانات المرحلة الثانوية، بعد حصوله على مجموع 97%.

تفوق "بلال" جاء رغم الظروف الصعبة التي يعيشها بيته، حيث لم يقابل والده منذ ما يقرب من عامين حتى مقتله، بالإضافة إلى اعتقال شقيقه، ومشاركته المستمرة في المسيرات والفعاليات المناهضة للانقلاب، إلا أن تنظيم الوقت ساعده كثيرا، ففي بعض الأيام كان يشارك في المسيرات صباحا، ثم يبدأ المذاكرة في المساء.

وجاءت وفاة الدكتور هشام خفاجي في الأول من يوليو، بعد يوم واحد فقط من إنهاء بلال امتحاناته، وعن ذلك يقول بلال (استشهاد والدي في هذا الوقت رحمة من الله، فإذا كان قد حدث ذلك أثناء الامتحانات لم أكن لأستطيع إكمالها، لكن الآن رؤوف بعباده).