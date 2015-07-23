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موجة نزوح للسنة في ديالى وتنظيم الدولة يتبنى تفجيرات بغداد

23/7/2015

انفجار مفخخة شمال شرق بغداد في 18 يوليو الجاري

 

ذكرت مصادر من بلدة خان بني سعد جنوب غربي محافظة ديالى أن جميع القرى ذات الأغلبية السنية في محيط البلدة تشهد حاليا موجة نزوح كبيرة للعائلات بعد تلقيها تهديدات بالقتل من قبل مليشيات طائفية. 

وأضافت المصادر أن العديد من العائلات لم تتمكن من الخروج بسبب منع الجيش لها وطلبها من العائلات العودة إلى منازلهم, وهو ما دفع العديد منهم إلى البقاء في العراء. وذكرت المصادر ذاتها أن عشائر سنية عدة وجهت نداءات استغاثة إلى رئيس الجمهورية بالتدخل لحمايتهم من بطش المليشيات.

 وكان رعد الدهلكي النائب في مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالى ورئيس لجنة الهجرة والمهجرين في المجلس, قد أكد في وقت سابق أن بعض المناطق ذات المكون السني في ديالى تتعرض لقصف بالهاون من قبل مسلحين. وأضاف أن مسلحين اختطفوا عددا غير قليل من أبناء تلك المناطق وخصوصا بعد تفجير الجمعة الماضي الذي وقع في بني سعد وخلف 100 قتيل و140 جريحا.. 

وتسيطر مليشيا الحشد الشعبي والجيش العراقي على معظم محافظة ديالى التي تقع فيها البلدتان، بعد إعلان القوات العراقية استعادة السيطرة عليها بالكامل من قبضة تنظيم الدولة أواخر يناير/كانون الثاني الماضي. 

في هذه الأثناء، أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن تنظيم الدولة تبنى التفجيرات التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد يوم أمس والتي أسفرت عن مقتل عشرين شخصا وإصابة العشرات. 

وتحدثت مصادر الشرطة عن مقتل 17 شخصا وإصابة 32 في تفجير سيارة ملغمة قرب سوق شعبي في البياع. كما قتل 3 أشخاص وأصيب 9 آخرون في تفجير بمنطقة الشرطة الرابعة، وقتل 6 أشخاص وأصيب 15 شخصا آخر في تفجير مزدوج استهدف نقطة تفتيش شمالي بغداد. 

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