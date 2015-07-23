مقتل 5 وإصابة 7 من الجيش المصري بانفجار في رفح

صورة أرشيفية

قال العقيد "محمد سمير" المتحدث العسكري للجيش المصري إن ضابطا و3 جنود قتلوا، وأصيب 3 آخرون بجروح، إثر انفجار عبوة ناسفة بمدينة رفح في محافظة شمال سيناء.

وأوضح المتحدث العسكري في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" إن الانفجار وقع في الساعة الحادية عشر وأربعين دقيقة من صباح الخميس، أثناء قيام ضباط وجنود القوات المسلحة بتمشيط الحد الفاصل بين منطقتى (المهدية) و(الماسورة) بمدينة رفح.

واتهم المتحدث من وصفهم ب"عناصر إرهابية" بالمسؤولية عن زرع العبوة الناسفة، مقدما التعازي لأهالي القتلى.

وجاءت الحصيلة النهائية لتؤكد مقتل ضابط و4 جنود، وإصابة 7 آخرين بجروح.