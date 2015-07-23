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مقتل وإصابة نحو 20 في قصف للحوثيين على أحياء تعز

23/7/2015

آثار قصف سابق للحوثيين على تعز

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن عدد ضحايا قصف مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح للأحياء السكنية في محافظة تعز، ارتفع إلى 5 قتلى و14 جريحا في الأقل.

في المقابل، شن طيران التحالف العربي 4 غارات على مبنى قيادة اللواء 17 مشاة في مديرية باب المندب في تعز، الذي تسيطر عليه مليشيا الحوثي, وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

من جانبها نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر محلية قولها إن طيران التحالف شن 6 غارات استهدفت معسكر الصباحة غرب العاصمة صنعاء. وأضافت المصادر أن طيران التحالف حلق بكثافة في أجواء صنعاء، وسط إطلاق المضادات الأرضية من قبل الحوثيين وقوات صالح من مواقع مختلفة.

كما شنت مقاتلات التحالف 4 غارات، استهدفت مواقع لمليشيا الحوثي وقوات صالح في جبهة الجفينة جنوب غرب مأرب.

وفي تطور آخر، قال مراسل الجزيرة في اليمن إن مقاتلي المقاومة الشعبية دخلوا القصر الجمهوري في المعاشيق ، آخر معقل للحوثيين، بعد معارك ضارية أسفرت عن مقتل 20 من الحوثيين وقوات صالح، بالإضافة إلى مقتل وجرح 6 من أفراد المقاومة. وأحكمت المقاومة الشعبية بذلك قبضتها تماما على عدن  .

 في هذه الأثناء، تتواصل عودة النازحين إلى المناطق المحررة في عدن بعد طرد مليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع منها. وكان عدد من أفراد الحكومة اليمنية قد عادوا الأسبوع الماضي إلى عدن بعد إعلان السلطات الشرعية تحريرها من مليشيا الحوثي.

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