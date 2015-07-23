كيري: إيران كانت لديها القدرة على إنتاج 12 قنبلة نووية

جون كيري وزير الخارجية الأمريكي

قال وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" إن الاتفاق النووي مع إيران يقطع الطريق عليها لامتلاك سلاح نووي من خلال ضمانات محددة.

وأضاف كيري، خلال جلسة استماع لوزراء الخارجية والطاقة والخزانة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن الاتفاق النووي الإيراني، إن ما تم التوصل إليه هو صفقة جيدة تمنع إيران من استئناف برنامجها النووي، خاصة أنها كانت تمتلك موادا انشطارية تكفل لها إنتاج 12 قنبلة نووية، وأكثر من 19000 جهاز طرد مركزي.

وأوضح كيري أن الاتفاق يتضمن تخلي إيران عن 98% من مخزونها من اليورانيوم المخصب، وتفكيك ثلثي أجهزة الطرد المركزي، والتخلي عن مفاعل المياه الثقيل، ووقف العمل في مفاعل "آراك" لمدة 15 عاما.

وكشف كيري عن قيام إيران في السابق بتخصيب اليورانيوم في منشآت تحت الأرض، وأن الإيرانيين كان باستطاعتهم إنتاج قنبلة نووية واحدة سنويا.

وحذر كيري من عدم إقرار الاتفاق من جانب الكونجرس ومجلس الشيوخ، مؤكدا أن إيران ستحصل في هذه الحالة على ضوء أخضر لمضاعفة مخزونها النووي، دون وجود إجراءات تفتيش دولية، وأن الخيار الوحيد هو حل دبلوماسي شامل يعتمد على خطة العمل التي تم التوصل إليها في فيينا.

وحذر كيري في الوقت نفسه إيران من عدم الالتزام بالاتفاقية، لأن الولايات المتحدة ستقوم في هذه الحالة بإعادة فرض العقوبات واتخاذ إجراءات أخرى، مضيفا أن جميع الخيارات ستكون متاحة أمام الولايات المتحدة للرد.

من جانبه، أكد وزير الطاقة الأمريكي "إرنست مونيز" أن الاتفاق النووي يجعل إيران بعيدة جدا عن امتلاك قدرات نووية طوال الوقت، وسيكون عليها إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل الشروع في إقامة أي منشآت نووية.